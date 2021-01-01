«Спортсмены Беларуси проявили настоящий героизм, встав на защиту своего народа, осудив насилие и беззаконие в стране»

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин считает, что атлеты, подписавшие письмо против насилия и за новые выборы, проявили настоящее мужество.

«2020 год стал одним из самых трагических в истории Беларуси, — считает Опейкин. — Наша страна оказалась под гнетом жестокой диктатуры. Убийства, избиения, пытки — все это сложно представить в наше цивилизованное время. Но это происходит прямо сейчас».

По его мнению, спортсмены проявили «настоящий героизм, встав на защиту своего народа и осудив насилие и беззаконие в стране»: «Они знали, на что шли, но не изменили своим принципам. Многие из них лишились финансирования, потеряли место в национальной сборной, не были допущены к соревнованиям, но не поменяли свою гражданскую позицию».

«Спортсмены Свободы» уже показали на своем примере, что такое мужество. «Несмотря на все давление со стороны режима, атлеты будут представлять Беларусь на международных соревнованиях — и все благодаря большим и маленьким победам Фонда, наших диаспор и белорусов внутри страны», — заявил исполнительный директор БФСС.