МВД сообщило о нарушениях общественного порядка в новогоднюю ночь

Охрана общественного порядка в новогоднюю ночь обеспечена, заявила пресс-служба МВД.

Отмечается, что в стране прошло «более тысячи массовых мероприятий». «Несмотря на дождливую погоду, традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске и областных центрах», — говорится в сообщении, однако количество участников не называется.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, «зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий», в основном «мелкое хулиганство».

МВД «благодарит граждан за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности в местах проведения массовых мероприятий, а также за то, что не поддались на призывы в телеграм-каналах». О содержании призывов министерство не сообщает.