Президент Литвы: белорусам выпало историческое испытание — кровавая борьба за свободу и демократию

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Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в «Твиттере» поздравил жителей Беларуси с Новым годом на белорусском языке.

Гитанас Науседа. Фото: Augustas Didzgalvis / wikimedia.org

«Белорусскому народу, — пишет он, — выпало историческое испытание — и бич ковида, и кровавая борьба за свободу и демократию».

«В вашей борьбе Литва и весь ЕС — вместе с белорусским обществом! Терпения, стойкости и веры! Желаю, чтобы ваши надежды в новом году реализовались», — говорится в поздравлении.

В кратком новогоднем послании народу Литвы Науседа подчеркнул, что «государство начинается с человека», а «процветающую страну могут создавать только свободные, достойные и уверенные в себе люди».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Литва акции протеста Персона: Гитанас Науседа

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