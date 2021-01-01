Количество погибших в результате ЧС в Беларуси за год выросло на 29%

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В 2020 году количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций выросло на 29% (с 490 до 632), свидетельствуют оперативные данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.

При этом в 2019 году погибло два ребенка, в ушедшем — один.

Количество травмированных сократилось на 9,1% (с 451 до 410), в том числе на пожарах — на 14,8% (с 446 до 380).

Всего в 2020 году зафиксировано 6.115 чрезвычайных ситуаций (-0,2%), в том числе техногенного характера — 6.100 (-0,3%), из них пожаров — 6.092 (-0,3%). ЧС природного характера стало больше на 36,4% (15 против 11), за два года — в 3 раза (в 2018-м было 5).

Уничтожено 1.315 строений (+0,6%), повреждено 4.773 (-10,2%).

За первые шесть часов 2021 года по сравнению с первыми шестью часами 2020-го количество ЧС уменьшилось с 9 до 5 (зафиксированы только пожары), погибших — с 4 до 2, поврежденных строений — с 8 до 4. Травмирован 1 человек (год назад таких не было). Уничтоженных строений не было ни тогда, ни сейчас.
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Тэги: МЧС гибель на пожарах

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