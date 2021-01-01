Что случилось с валютой

На 23,94% (с 2,1134 до 2,6194 рубля) вырос в 2020 году средний курс наличного доллара США.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, доллар:

в январе — подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля);

в феврале — подорожал на 4,74% (до 2,2421);

в марте — подорожал на 15,69% (до 2,5939);

в апреле — подешевел на 6,38% (до 2,4284);

в мае — подешевел на 0,8% (до 2,4089);

в июне — подорожал на 0,51% (до 2,4211);

в июле — подорожал на 1,25% (до 2,4514);

в августе — подорожал на 10,04% (до 2,6975);

в сентябре — подешевел на 3,09% (до 2,6142);

в октябре — подорожал на 0,55% (до 2,6286);

в ноябре — подешевел на 1,56% (до 2,5875);

в декабре — подорожал на 1,23%.

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 0,66% (с 2,5751 до 2,5921 рубля), продажи — на 1,80% (с 2,5999 до 2,6468).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391), за март — на 15,47% (до 2,5856), за апрель — снизился на 6,63% (до 2,4143), за май — на 0,18% (до 2,4100), за июнь — увеличился на 0,10% (до 2,4123), за июль — на 1,04% (до 2,4375), за август — на 8,91% (до 2,6548), за сентябрь — снизился на 1,18% (до 2,6236), за октябрь — вырос на 0,44% (до 2,6352), за ноябрь — снизился на 1,82% (до 2,5873), за декабрь — на 0,32% (до 2,5789), за год — вырос на 22,59% .

В 2019 году средний наличный курс доллара уменьшился на 2,74% (в декабре — увеличился на 0,18%). В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Как сообщал БелаПАН, по итогам 2020 года белорусский рубль занял первое место по ослаблению к доллару США на территории бывшего СССР (анализировалась динамика валютных курсов, устанавливаемых центральными банками).