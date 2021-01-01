Еще один способ, как зимой защититься от коронавируса

/ Общество
Просмотров: 30

Московский врач Андрей Тяжельников порекомендовал способ, который может помочь уберечься от коронавируса зимой.

Так, по его словам, под зимние перчатки из шерсти или трикотажа следует надевать еще и латексные.

Он объяснил «Москве», что просто зимние перчатки (из трикотажа или шерсти) не очень эффективны, так как у них «очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты».

«Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных, — рекомендует специалист. — Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие».

Тяжельников утверждает, что лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки (лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки).

«Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», — подчеркнул врач.

По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко, жить с коронавирусом придется долгое время. Впрочем, не исключил он, «может быть, вакцина решит проблему в определенной степени».

 

Читайте также:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Андрей Тяжельников

Другие материалы на эту тему:

В Беларуси начинается вакцинация от COVID-19

В Беларуси начинается вакцинация от COVID-19

«Носить маску нет смысла». Как ЦИП и ИВС стали рассадниками ковида

«Носить маску нет смысла». Как ЦИП и ИВС стали рассадниками ковида

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках