Еще один способ, как зимой защититься от коронавируса
Московский врач Андрей Тяжельников порекомендовал способ, который может помочь уберечься от коронавируса зимой.
Так, по его словам, под зимние перчатки из шерсти или трикотажа следует надевать еще и латексные.
Он объяснил
«Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных, — рекомендует специалист. — Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие».
Тяжельников утверждает, что лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки (лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки).
«Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», — подчеркнул врач.
По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко,
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