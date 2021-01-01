Минчане встретили Новый год во дворах, главные елки были оцеплены силовиками

Жители Минска отметили наступивший 2021 год встречами и чаепитиями во дворах, некоторые вышли с бело-красно-белыми флагами и в одежде бело-красных цветов.

В социальных сетях размещены видеозаписи из микрорайонов Михалово, Зеленый Луг, Малиновка, Чижовка и др.

Салюты начали запускать в 23.34 — таков номер статьи в Кодексе об административных правонарушениях, по которому судят участников несанкционированных акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов и подавления инакомыслия.

В некоторых дворах был организован совместный просмотр новогоднего обращения экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. К этому часу на youtube-каналах его посмотрело в общей сложности более 400 тыс. человек.

Ранее милиция предупредила, что будет работать в усиленном режиме и в новогоднюю ночь. Основные елки города ограждены турникетами, на контрольно-пропускных пунктах проводится досмотр вещей и прощупывание одежды граждан.

Около 3 часов ночи пресс-служба ГУВД Мингорисполкома разместила на своем сайте видеозапись работы милиции на Октябрьской площади под заголовком «На страже правопорядка в новогоднюю ночь».

Судя по кадрам, а также видеозаписям с этого и других мест, времяпровождение под наблюдением силовиков не пользуется популярностью. Не способствует этому и дождь.

Перед полуночью на городских улицах были замечены автозаки. Корреспондент БелаПАН видел один из них в 20.58 на проспекте Независимости возле Академии МВД, он двигался в центр.

В 22 часа 31 декабря возле Октябрьской площади было перекрыто движение общественного транспорта, отменена также остановка «Дворец спорта» на проспекте Победителей.

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», помимо политзаключенных (почти 170) новогоднюю ночь в местах лишения свободы проводят не менее 112 человек, отбывающих административный арест по обвинению в участии в акциях протеста, в том числе 18 женщин. Самому молодому арестанту 19 лет, самому старшему — 62.

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает о задержании одного человека за 31 декабря — 1 января. Появилась информация о визитах силовиков в некоторые микрорайоны, в том числе Новую Боровую, где сильны протестные настроения. Сведений о задержаниях пока нет.