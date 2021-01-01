Активные атмосферные фронты накрыли страну

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В первый день нового года погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются сильные осадки.

Ожидаются слабые туман и гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода в регионах:

  • Брест 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, слабый гололед);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%);
  • Гомель +5..+7°C (вероятность осадков более 90%);
  • Гродно -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +3..+5°C (вероятность осадков более 90%);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%).
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Тэги: погода

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