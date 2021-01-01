Активные атмосферные фронты накрыли страну
В первый день нового года погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются сильные осадки.
Ожидаются слабые туман и гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Погода в регионах:
- Брест 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, слабый гололед);
- Витебск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%);
- Гомель +5..+7°C (вероятность осадков более 90%);
- Гродно -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +3..+5°C (вероятность осадков более 90%);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%).