Активные атмосферные фронты накрыли страну

В первый день нового года погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются сильные осадки.

Ожидаются слабые туман и гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода в регионах: