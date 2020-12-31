Лукашенко наградил орденами и медалями сотрудников МВД

Сегодня более двухсот сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск получили ордена и медали.

К примеру, в Минске на базе в/ч 3214 орден «За службу Родине» III степени, медали «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и «За отличие в воинской службе» вручали глава МВД Иван Кубраков, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, начальник столичного главка Михаил Гриб.

По словам министра, сообщает пресс-служба ведомства, сегодня были отмечены те, кто «находился в боевых порядках, мужественно нес службу по охране общественного порядка в непростое для республики время».

Он считает, что сотрудники проявили самоотверженность при «защите страны, наших граждан, наши семьи».

Кубраков утверждает, что люди «верят в нас и знают: всегда придем на помощь, обеспечим мирную и спокойную жизнь, защитим Беларусь от внешних и внутренних угроз».