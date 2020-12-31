Меркель назвала задачу столетия

Глава немецкого правительства Ангела Меркель поблагодарила соотечественников за их усилия в борьбе с распространением коронавируса.

По ее словам, многие люди в уходящем году превзошли самих себя, пишет DW.

Она особо выделила заслуги сотрудников медучреждений, домов престарелых и военнослужащих.

Борьба с пандемией COVID-19 является «задачей столетия в политическом, социальном и экономическом планах», уверена Меркель.

Она призвала сограждан проявить терпение и выдержку даже в свете начавшейся массовой вакцинации.

«Зима будет тяжелой», — признала Меркель. Глава правительства поблагодарила немцев за их дисциплинированное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. По словам Меркель, внимание к другим и проявление здравого смысла являются признаками человечности.

Надежда на окончание коронакризиса несколько дней назад «обрела лицо», отметила канцлер. Речь идет о людях, которым сделали прививку от новой инфекции.

Глава правительства не забыла о жертвах нового вируса. Те, кто оплакивают погибших родственников или страдают от последствий перенесенного заболевания, испытывают особую горечь, видя, как некоторые «неисправимые люди» продолжают преуменьшать опасность инфекции, подчеркнула канцлер.

По ее словам, «теории заговора не только ошибочны и опасны, но также являются проявлением цинизма и жестокости».