Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился почти на 16%

Внешнеторговый товарооборот Беларуси за 11 месяцев 2020 года составил 55 млрд 197,9 млн долларов. К январю—ноябрю 2019-го он сократился в текущих ценах на 15,7%, следует из данных Белстата.

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Экспорт товаров составил 26 млрд 134,6 млн долларов (-13,2%), импорт — 29 млрд 63,3 млн долларов (-17,8%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—ноябрь 2020 года составило 2 млрд 928,7 млн долларов США. По итогам января—ноября 2019 года сальдо также было отрицательным — 5 млрд 248,1 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—ноябрь 2020 года составил 27 млрд 337,5 млн долларов, что на 17,3% меньше, чем за январь—ноябрь 2019 года. Экспорт товаров снизился на 4,5% до 12 млрд 648,7 млн, импорт — на 25,9% до 14 млрд 688,8 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в 2 млрд 40,1 млн долларов (в январе—ноябре 2019 года — минус 6 млрд 570,6 млн).

Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за 11 месяцев 2020 года составил 26 млрд 426,4 млн долларов (уменьшение к уровню января—ноября 2019 года на 17,7%). Экспорт товаров составил 11 млрд 856,3 млн (-4,8%) долларов, импорт — 14 млрд 570,1 млн (-25,9%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией — 2 млрд 713,8 млн долларов (в январе—ноябре 2019 года — минус 7 млрд 205,6 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—ноябрь 2020 года составил 10 млрд 577,2 млн долларов, уменьшившись к январю—ноябрю 2019 года на 11,7%. Экспорт составил 4 млрд 778,5 млн долларов (-14,7%), импорт — 5 млрд 798,7 млн (-9,1%). Отрицательное сальдо составило 1 млрд 20,2 млн долларов (в январе—ноябре 2019 года — минус 778,6 млн долларов).

В страны вне СНГ экспорт в январе—ноябре 2020 года снизился на 19,9% до 10 млрд 41,1 млн долларов, импорт — на 7,7% до 12 млрд 789,5 млн. В целом товарооборот сократился на 13,5% до 22 млрд 830,6 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 2 млрд 748,4 млн против отрицательного в 1 млрд 321,5 млн в январе—ноябре 2019 года.

«Все эти цифры — следствие падения конкурентоспособности белорусской продукции прежде всего на рынке России, что связано с ценовыми условиями и налоговой системой. Сказались и ограничения, вызванные коронавирусом. Товары традиционного белорусского экспорта не находят такого спроса, как раньше. Наибольшее «проседание» мы имеем по нефтепродуктам, а заменить их нечем, отсюда падение и импорта, потому что мы стали меньше покупать нефти, помимо того что в начале года был нефтяной конфликт с Россией», — заявил исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя ранее данные официальной статистики.

«Нет структурных изменений в экономике, поэтому нет и новых источников экспорта. В конце лета начался серьезный наезд на IT-отрасль, поэтому можно ожидать существенного сокращения экспорта компьютерных услуг. Вариантов замены этой статьи экспорта не будет», — считает эксперт.

Он также отметил, что на внешние условия торговли влияет и политический кризис, который заметно снизил доверие к финансовым инструментам заимствования, прекращены переговоры о либерализации торговли.

«В условиях второй волны коронавируса еще и политические риски усугубляют положение экспортеров и затрудняют работу на внешних рынках», — подытожил Романчук.