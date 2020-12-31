«Авторитет нарабатывается всю жизнь и легко теряется за пустыми словами». Латушко поставил Лаврова на место
Член президиума Координационного совета дипломат Павел Латушко отреагировал на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Сценарий цветной революции, внешнее вмешательство во внутренние дела, западные кураторы» — кругом извечные враги, которые только и думают как «разделить» нас и начать над нами «властвовать». Возможно, бросать подобные клише на ветер главе российского МИД положено по должности, однако авторитет нарабатывается всю жизнь — и очень легко теряется за пустыми и ничем не подтвержденными словами», —
Он с сожалением отметил, что не услышал от коллеги-дипломата «хоть одного слова соболезнований семьям убитых и покалеченных, хоть одного слова осуждения (или хотя бы сожаления) о том, что в соседней стране десятками тысяч задерживают и увольняют людей, что политический, правовой и гуманитарный кризис ее нынешнее руководство пытается разрешить лишь продолжением репрессий и насилия».
Латушко призвал Лаврова перестать рассказывать белорусам о внешних вмешательствах и вспомнить о финансировании президента, которого «кроме России не считает легитимным ни одна демократическая страна мира».
«Кто заявляет
Член президиума КС допускает лишь «единственное «вмешательство», которого белорусы ждут и готовы принять», это — посредничество как Запада, так и России, во время диалога в Беларуси.
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