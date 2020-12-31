Официально: число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 194 тысячи

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.923 случая COVID-19 , скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 3.246 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Количество официально выявленных заболевших за сутки немного снизилось — 30 декабря было зарегистрировано 1.957 случаев коронавируса (10 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 194.284, умерло 1.424 пациента с коронавирусом. Выздоровело 175.147 человек.

За минувшие сутки выполнено 26.102 теста на коронавирус (всего — 3.988.420).

29 декабря Минздрав объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Глава министерства Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом». «Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — сказал он. Чиновник сообщил, что в стране создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Ожидается, что производство российской вакцины «Спутник V» на мощностях фармпредприятия «Белмедпрепараты» стартует в начале весны.