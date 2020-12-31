Лукашенко рассказал, что загадает под «бой курантов»

Александр Лукашенко поделился своим предновогодним желанием.

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«Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии, — сказал он. — Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство».

По мнению Лукашенко, сейчас кому-то это событие может казаться незначительным, мол, что в этом такого: построили и построили.

«Пройдет время — будем говорить детям и внукам: «Смотрите, мы это сделали». То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть», — подчеркнул он.