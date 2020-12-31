Журналиста «Першага рэгіёна» Сергея Гордиевича обвиняют в оскорблении Лукашенко

Журналисту сайта «Першы рэгіён» Сергею Гордиевичу 31 декабря предъявлено обвинение, сообщается на сайте медиапортала.

Гордиевичу вменяют в вину «оскорбление президента» (ч. 1 ст. 368 УК). Основанием для обвинения стало сообщение, которое якобы появилось в сентябре в популярной группе «Реальный Дрогичин» в Viber.

Журналист был задержан 22 декабря на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечается в сообщении «Першага рэгіёна».

Находясь под домашним арестом, Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом, он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.

По словам адвоката Ольги Аксютик, вину Гордиевич не признал. «Он готов бороться и доказывать свою невиновность», — сказала она. После выходных защитники журналиста будут готовить ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на более мягкую форму.

28 декабря белорусские правозащитники признали журналиста политзаключенным.

29 декабря по делу Гордиевича допросили главного редактора негосударственной региональной газеты «Ганцавіцкі час» (Ганцевичи, Брестская область) Петра Гузаевского. Утром того же дня сотрудники милиции провели в редакции газеты и квартире Гузаевского обыск. Был изъят личный ноутбук главного редактора.

По словам Гузаевского, все действия правоохранительных органов (санкция и постановление на обыск, а также изъятие ноутбука) он считает незаконными и намерен их обжаловать.

В этот день милиция пришла также к редактору сайта «Першы рэгіён» Павлу Дайлиду. У него дома был проведен обыск в рамках дела Гордиевича и изъят мобильный телефон.