Программный директор «Пресс-клуба» Алла Шарко встретит Новый год за решеткой

Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения «Пресс-клуб Беларусь» Алле Шарко — она остается под стражей.

Как сообщил БелаПАН адвокат Сергей Зикрацкий, 31 декабря с Шарко проводились следственные действия. «Мера пресечения не изменена, Новый год Алла встретит в СИЗО», — сказал он. Подробности адвокат не сообщил в связи с подпиской о неразглашении.

Алла Шарко была задержана 22 декабря сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) после обыска в ее квартире. В тот же день обыски прошли в офисе организации, а также дома у некоторых сотрудников. Помимо Шарко были задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).

Позже пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Слуцкая подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), остальные четверо — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК).

Адвокат Антон Гашинский 31 декабря сообщил, что Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявлены обвинения. Судя по всему, обвинения предъявлены и остальным задержанным представителям «Пресс-клуба». Поскольку они не вышли на свободу, следует предположить, что им также отказано в изменении меры пресечения.