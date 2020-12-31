Пьера Кардена похоронят рядом могилами мировых знаменитостей
Французские СМИ узнали, где будет похоронен один из величайших кутюрье XX века Пьер Карден.
Как отмечает
Издание заметило, что на церемонии будут присутствовать лишь самые близкие.
Пьер Карден ушел из жизни 29 декабря на 99-м году.
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Для справки:
Кладбище Монмартр находится на севере Парижа. Открыто 1 января 1825. Является историческим памятником.
Сегодня кладбище Монмартр насчитывает 20 000 могил.
Здесь обрели покой композиторы Жак Оффенбах и Адольф Адан, Адольф Сакс (изобретатель саксофона), ученые Жан Фуко и Андре-Мари Ампер, танцовщики Огюст Вестри и Вацлав Нижинский, художники Франциск Пульбо, Гюстав Моро, Эдгар Дега, писатели Стендаль, Теофиль Готье, Генрих Гейне, Александр Дюма-сын, легенда французской и мировой эстрады Далида и многие другие известные персоны.