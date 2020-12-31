Какой будет новогодняя ночь

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1 января погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.

В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода в новогоднюю ночь в регионах:

  • Брест 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, слабые гололед и туман);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков более 90%, слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица);
  • Гомель +3..+5°C (вероятность осадков более 90%, слабый туман);
  • Гродно -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, туман, слабый гололед);
  • Могилев +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, слабый туман);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, туман, на отдельных участках дорог гололедица).
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Тэги: погода Новый год-2021

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