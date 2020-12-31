Какой будет новогодняя ночь
1 января погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.
В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Погода в новогоднюю ночь в регионах:
- Брест 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, слабые гололед и туман);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков более 90%, слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица);
- Гомель +3..+5°C (вероятность осадков более 90%, слабый туман);
- Гродно -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, туман, слабый гололед);
- Могилев +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, слабый туман);
- Минск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, туман, на отдельных участках дорог гололедица).