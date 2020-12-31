Какой будет новогодняя ночь

1 января погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.

В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода в новогоднюю ночь в регионах: