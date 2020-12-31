Республиканский бюджет в январе—ноябре исполнен с дефицитом 600 млн рублей

Республиканский бюджет Беларуси в январе—ноябре исполнен с дефицитом 0,6 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

Месяцем ранее превышение расходов бюджета над его доходами также составляло 600 млн рублей. Таким образом, за ноябрь дефицит бюджета не изменился.

По итогам января—ноября доходы республиканского бюджета составили 21,5 млрд рублей, или 84% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 11,7 млрд рублей, или 94,2%. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд рублей (60,1%). Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд рублей (86,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,6 млрд рублей (75,4%).

По состоянию на 1 декабря 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 157,1 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 22,1 млрд рублей, или 78,8% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 10,3 млрд рублей (77,7%), на финансирование национальной экономики — 4,7 млрд рублей (79,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 15,9 млрд рублей (86,1%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 15,8 млрд рублей, или 91,7% утвержденного годового плана, расходы — 15,6 млрд рублей, или 90,9%. Профицит бюджета ФСЗН составил 0,2 млрд рублей.

Следует отметить, что закон о республиканском бюджете на 2020 год предполагает его дефицит почти в 1 млрд рублей. Власти закладывали такой дефицит из-за выпадения нефтяных доходов, вызванного российским налоговым маневром, и роста расходов в связи с планами по увеличению зарплат в бюджетной сфере.

Республиканский бюджет Беларуси 2021 года запланирован с дефицитом 4 млрд рублей, или 2,6% к ВВП. Доходы бюджета должны составить 23,3 млрд, а расходы достигнут 27,3 млрд рублей.