Лукашенко посетит РНПЦ детской онкологии 31 декабря

/ Общество
Просмотров: 81

Александр Лукашенко посетит 31 декабря Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в Минздраве.

С 1997 года специалисты Центра оказывают помощь несовершеннолетним пациентам с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также молодым взрослым до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями.

На базе научного отдела работают лаборатории: клинических исследований, молекулярно-генетических исследований, иммунологических исследований, генетических биотехнологий, клеточных биотехнологий и цитотерапии. Клинический отдел включает стационар на 198 коек, из них 180 коек онкологического профиля и 18 коек реанимационного профиля, и консультативно-поликлиническое отделение.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: РНПЦ детской онкологии Минздрав Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Мамы онкобольных деток — министру: «Вы разбрасываетесь врачами как мусором»

Мамы онкобольных деток — министру: «Вы разбрасываетесь врачами как мусором»

Чистка рядов в системе Минздрава? «Медики являются активными оппонентами режима»

Чистка рядов в системе Минздрава? «Медики являются активными оппонентами режима»

От Минздрава требуют объяснить данные об аномальном росте смертности в Беларуси

От Минздрава требуют объяснить данные об аномальном росте смертности в Беларуси

Каранику предложили уйти в отставку, «если у него осталась хоть капля совести»

Каранику предложили уйти в отставку, «если у него осталась хоть капля совести»