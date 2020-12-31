Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 пострадавших от непогоды населенных пунктах

На утро 31 декабря энергетиками Витебской и Могилевской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 182 населенных пунктах, пострадавших от непогоды, сообщает ГПО «Белэнерго».

Фото: «Белэнерго»

В большинстве случаев речь идет о населенных пунктах, где проживает менее 50 жителей. На восстановлении электроснабжения занято 77 бригад.

По данным «Белэнерго», за минувшие сутки к утру 31 декабря восстановлено электроснабжение 573 населенных пунктов.

Как сообщалось, 29 декабря неблагоприятные погодные условия, приведшие к нарушению работы электросетей, наблюдались в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Основными причинами отключений стали ледообразование на проводах ЛЭП, сильный ветер, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи.

По состоянию на утро 30 декабря работы по восстановлению электроснабжения велись в 716 населенных пунктах, в основном в Витебской и Могилевской области.