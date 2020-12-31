Бабарико поздравил белорусов из СИЗО КГБ

Бывший потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико передал новогоднее обращение.

Политик высказал благодарность соотечественникам за то, что «осветили этот год добротой и искренностью души, показали любовь ко всем людям, к своей стране, не побоявшись угроз, насилия и ненависти, которыми за это "вознаградила" система власти; пожертвовали своим благополучием, некоторые — личной свободой, и даже кровью и жизнью ради чувства собственного достоинства, уважения и свободы; преодолели ложь, ненависть и страх; пошли с цветами в руках и улыбками добра к закованным в броню и спрятавшимися под масками от страха и стыда вооруженным "охранителям порядка"; не остановились в своем желании говорить правду и поступать по совести; показали свое желание жить в стране, открытой для всех, а не окруженной "врагами" и отстранившейся от всего остального мира», цитирует его телеграм-канал.

«Вы — настоящая ценность и истинное лицо Беларуси и белорусов. Оставайтесь людьми, ищущими свет добра и любви, готовыми бороться за свое счастье, за будущее своих детей и внуков, за честь и достоинство человека, за право "людзьмi звацца"», — добавил Бабарик.

В поздравлении политик привел цитату из белорусскоязычной книги Владимира Короткевича «Хрыстос прызямлiўся у Гароднi»:

«Вы ўсе маеце штосьцi адзiнае: нездатнасць да гвалту. А гэта заўсёды выклiкае некаторую безабароннасць перад гвалтам чужых. Як жа гэтым будуць яшчэ карыстацца ўсе, хто не лянуецца! Тыя, хто лiчыць нас прыгоннымi i нiколi нiкому не аддасць, але ж, не спытаўшы нашага жадання, iм належаць! Тыя, хто хавае свае твары под маскамi, тыя, хто робіць хлусню, нянавiсць i жах нормай жыцця, а таксама iншая навалач! Нiчога, галоўнае вытрымаць. Калi такiя, як вы, не спыняцца, прыйдзе час, калi больш за ўсё на свеце будзеце патрэбны менавiта вы. Чужога гвалту не будзе. I будуць страшэнна патрэбныя тыя, хто шмат выцярпеў, але нiколi без крайнiх абставiн, без смяротнай небяспекi не запэцкаў бессаромным гвалтам сваiх рук».

«В уходящем году вы показали всему миру, что белорусы — настоящие творцы чудес. Мы заслужили счастье и уважение! Пакуль будуць жывы такiя людзi як вы, будзе жыць наша краiна! Жыве Беларусь! С Новым счастливым годом и светлым Рождеством!», — заключил Бабарико.