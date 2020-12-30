МАРТ сохраняет госрегулирование цен на социально значимые товары

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 декабря № 83 в I квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

Для производителей предельный максимальный норматив рентабельности установлен в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь–ноябрь 2020 год (по плодоовощной продукции — в целом за 2019 год) или не более 10 процентов; оптовой и розничной торговли — установлены предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

При этом, как отметили в пресс-службе, по сравнению с действующим порядком, ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки.

«Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, — товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.), — пояснили в МАРТ. — Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Государственное регулирование цен на товары, содержащиеся в утвержденном перечне социально значимых, в Беларуси в 2020 году было введено в апреле, затем, с незначительными изменениями его порядка, неоднократно продлевалось, в последний раз — до конца текущего года.

Согласно Договору о ЕАЭС, страны — члены объединения могут самостоятельно вводить госрегулирование цен на ограниченный перечень продукции сроком не более 90 дней в году. Однако в 2020 году продление ценового регулирования в Беларуси дважды согласовывалось с Евразийской экономической комиссией.