По всей Беларуси прошли локальные марши, цепи солидарности и флешмобы

В Минске и ряде других городов Беларуси 30 декабря сторонники перемен провели локальные марши, цепи солидарности и флешмобы против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.

Так, в Минске акции прошли возле Красного Костела на площади Независимости, в ряде районов столицы (Уручье, Зеленый Луг, Малиновка, Юго-Запад, Михалово, Степянка, Восток, Сухарево), на улицах Сурганова, Ангарская.

Акции также прошли в районе Курганы Славы, в поселках Сенница, Прилуки и Колодищи вблизи Минска.

Акции провели жители Барановичей, Витебска, Гродно, Дзержинска, Жодино, Пружан, Смолевичей и других населенных пунктов страны.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.