Десятки человек погибли при взрыве в аэропорту Йемена

Во время минометной атаки на аэропорт в Адене погибли 26 человек, более 50 получили ранения.

Аэропорт Адена обстреляли из минометов днем 30 декабря. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена.

Одновременно с прилетом членов нового правительства в аэропорту разорвались три минометных снаряда. При этом никто из министров не пострадал, так как в момент взрыва они еще находились в самолете далеко от места происшествия.

После инцидента всех членов кабмина под усиленной охраной перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик». Еще один взрыв прогремел у дворца, когда министры уже находились там.