Брестского активиста Андрея Шарендо поместили в изолятор

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В Бресте задержан и помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали Шарендо вечером 29 декабря у подъезда дома, где тот живет.

«В ИВС супруге Шарендо сказали, что основанием его задержания стало правонарушение по ст. 23.34 КоАП, — дополнил правозащитник. — Думаю, судить Шарендо будут в январе и до суда он будет в ИВС. Не исключаю того, что сегодня и завтра силовики будут задерживать и других активистов. Возможно, власти ожидают в новогоднюю ночь протестные акции и намерены изолировать их потенциальных участников».

Кисляк отметил, что Шарендо уже неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и приговаривали к административному аресту.
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Тэги: Европейская Беларусь задержания активистов Персона: Андрей Шарендо Город: Брест

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