Минчанин получил три года лишения свободы за сломанный нос милиционеру

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Житель Минска получил три года лишения свободы за то, что сломал нос сотруднику милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В суде Советского района Минска состоялось судебное заседание, в ходе которого судья удовлетворила иск о взыскании морального вреда инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы ГОМ Советского РУВД.

Обвиняемый в сентябре нанес сотруднику милиции удары по лицу. Милиционер обратился за помощью в учреждение здравоохранения, где ему диагностировали перелом носа.

Решением суда ответчик подвергнут лишению свободы сроком на три года и должен выплатить компенсацию вреда в размере 3000 рублей.
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Тэги: сломал нос МВД милиция Город: Минск

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