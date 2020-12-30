Четвертый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко может быть принят примерно через месяц

/ Беларусь-ЕС
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Четвертый пакет санкций Европейского союза в отношении белорусского режима может быть принят в начале 2021 года, сообщил на пресс-конференции 30 декабря в онлайн-формате представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.

«На самом деле работа уже началась, — сказал он. — Этот пакет уже формируется. Сейчас мы можем говорить о том, что мы можем дополнять этот пакет новыми именами. Но в общем и целом Европейский союз настроен на то, что этот пакет будет рассматриваться и приниматься. Горизонт его принятия, вполне возможно, — конец января — начало февраля».

В интервью «Независимой газете», опубликованном 28 декабря, Тихановская заявила, что представители бизнеса, которых связывают с Александром Лукашенко и которые не попали под санкции Евросоюза в результате работы лоббистов, будут повторно предложены для включения в санкционный список.

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: санкции против Беларуси Персона: Валерий Ковалевский Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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