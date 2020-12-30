Сильный взрыв в аэропорту Адена в Йемене. Есть погибшие и раненые

Сильный взрыв произошел днем 30 декабре в аэропорту Адена в Йемене. Как сообщает телеканал Al Arabia, есть погибшие и пострадавшие.

Отмечается, что взрыв произошел в тот момент, когда в аэропорту приземлился самолет из Саудовской Аравии с членами йеменского правительства на борту. Чиновники не пострадали.

По неофициальным данным, взрыв прогремел в зале прилетов, погибло не менее пяти человек. Некоторые местные СМИ сообщают, что взрывов было три и они сопровождались стрельбой.

С августа 2014 года в Йемене продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. Под их контролем находится столица страны Сана.

Международное сообщество поддержало президента страны Абд Раббу Мансура Хади, который сейчас находится в Саудовской Аравии. Военную поддержку правительственным силам оказывает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

В декабре президент Абд Раббу Мансур Хадин азначил новое правительство из 24 министров, которые сегодня прилетели в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена.

Не исключено, что сегодняшний взрыв в аэропорту был попыткой теракта в отношении нового правительства.