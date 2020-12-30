В Новополоцке задержали сельчанина-эксгибициониста

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В отношении 26-летнего жителя Шумилинского района открыто уголовное производство. Молодой человек был задержан в одном из новополоцких торговых центров.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в УВД Витебской области, приезжий сельчанин решил познакомиться с 19-летней новополочанкой, которая работает продавцом в ТЦ, пишет gorod214.by. Когда девушка отвергла комплименты, парень начал показывать ей свои половые органы.

На угрозу, что она позвонит в милицию, сельчан ретировался из торгового павильона, но вскоре вернулся и продолжил непотребство.

Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Объяснить свое поведение он не смог.
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Тэги: эксгибиционизм задержание эксгибициониста Город: Новополоцк

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