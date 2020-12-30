Вторые сутки подряд в Беларуси умирает десять человек от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.957 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.644 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Количество официально выявленных заболевших за сутки увеличилось — 29 декабря было зарегистрировано 1.816 случаев коронавируса и 10 смертей.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 192.361, умерло 1.414 пациентов с коронавирусом. Выздоровел 171.901 человек.

За минувшие сутки выполнено 24.454 теста на коронавирус (всего — 3.962.318).

29 декабря Минздрав объявил о начале массовой вакцинации в Беларуси от коронавируса COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Глава министерства Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом». «Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — сказал он.

Ожидается, что производство российской вакцины «Спутник V» на мощностях фармпредприятия «Белмедпрепараты» начнется в начале весны.

По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко, жить с коронавирусом придется долгое время . Впрочем, не исключил он, «может быть, вакцина решит проблему в определенной степени».

Напомним, с 27 декабря в странах Евросоюза началась вакцинация от коронавируса. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все государства ЕС уже получили вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.

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