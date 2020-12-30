Путин дежурными словами поздравил Лукашенко с Новым годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Рождеством и наступающим новым, 2021 годом, сообщает пресс-служба Кремля.

Иллюстрация из архива kremlin.ru

В поздравлении подчеркивается, что, несмотря на все трудности уходящего года, совместными усилиями России и Беларуси удалось достичь весомых результатов на различных направлениях.

Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей, укреплению Союзного государства, ЕврАзЭС, ОДКБ, а также СНГ, в котором Республика Беларусь вскоре будет председательствовать.

Путин констатировал, что все это отвечает интересам двух стран, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

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