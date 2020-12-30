Лукашенко считает, что если бы не ОМОН, Беларуси уже не было бы

Против Беларуси развязали настоящую информационную войну, заявил Александр Лукашенко 30 декабря, посещая ОМОН ГУВД Мингорисполкома в военной части в столичном микрорайоне Уручье.

«Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что после президентских выборов прошло время, «страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти».

По его словам, ведущую роль в организации уличных беспорядков играют «зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты», которые не сумели иначе показать свою политическую значимость.

«Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера», — сказал Лукашенко.

Он констатировал, что, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, «попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине — невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина».

«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа». Блага только не видно. У этих «деятелей» свои специфические представления и понимание политики», — убежден Лукашенко.

Он подчеркнул, что «вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей они призывают к уличным баталиям». «Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми. При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны», — сказал Лукашенко.

«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части — молодежи», — считает он.

Обращаясь к силовикам, Лукашенко подчеркнул: «Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями — сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия. Честно и открыто вам говорю, и пусть они (противники действующей власти) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году».

Лукашенко добавил, что «никаким майданам» в Беларуси не бывать, если будут обеспечены единство народа, твердость власти и социально-политическая стабильность в стране.

«У главы государства есть все полномочия и средства, чтобы не допустить братоубийственных столкновений. И одна из главных ролей отведена вам», — сказал он.