Партизаны? В Лиде бетонным столбом перекрыли железную дорогу

/ Происшествия
Просмотров: 348

Лидские следователи открыли уголовное производство по факту повреждения железнодорожных путей.

Как сообщает Следственный комитет, накануне поздно вечером «неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде».

Препятствие стало причиной происшествия: несмотря на экстренное торможение, предпринятым машинистом состава Гродно — Гомель, избежать столкновения не удалось.

Отмечается, что реакция машиниста позволила избежать возможных травм и повреждений —пассажиры не пострадали.

«Таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд, — сообщили в СК. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК».

Отметим, что санкции указанной статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Следственный комитет Город: Лида

Другие материалы на эту тему:

«Требуем расследования действий и бездействия силовиков»

«Требуем расследования действий и бездействия силовиков»

Коррупция в Следственном комитете. Бизнесмен Казачок рассказал, как давал деньги

Коррупция в Следственном комитете. Бизнесмен Казачок рассказал, как давал деньги

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов