Непогода натворила дел

За прошедшие сутки в Беларуси восстановлено энергоснабжение в 900 населенных пунктах, пострадавших от непогоды.

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Как сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго», 29 декабря неблагоприятные погодные условия, приведшие к нарушению работы электросетей, наблюдались в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Основными причинами отключений в основных и распределительных сетях стали ледообразование на проводах ЛЭП, сильный ветер, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи.

«Повреждения произошли не одномоментно, а появлялись постепенно при смещении атмосферного фронта с юга на север вдоль восточной границы республики», — отметили в «Белэнерго».

Устранение технологических нарушений и восстановление электроснабжения продолжалось до глубокой ночи. Организовать работу в темное время суток энергетикам помогли сотрудники МЧС. Всего в восстановительных работах было задействовано 714 специалистов и 282 единицы техники.

По состоянию на утро 30 декабря работы по восстановлению электроснабжения велись еще в 716 населенных пунктах, в основном в Витебской и Могилевской области. Задействованы 248 человек и 102 единицы техники.