Сильное землетрясение в Хорватии. Погибло минимум семь человек

Накануне в центральной Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Несколько городов получили значительные разрушения, погибли по меньшей мере семь человек.

Так, в городе Петриня (население примерно 20 тыс. человек), расположенном примерно в трех километрах от эпицентра, погибла 12-летняя девочка.

Мэр близлежащей Глины сообщил, что там погибли пятеро местных жителей. Еще один погибший был обнаружен под руинами церкви в Жажине.

Власти считают, что Петрина больше непригодна для жизни, пишет Би-би-си.

По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков. Схожее по силе землетрясение произошло в 1880-м году неподалеку от Загреба.