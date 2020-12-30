За два дня до Нового года в Беларуси будет до +7°C

/ Общество
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Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.

Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, слабый туман, ветер 5-10 м/с).
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Тэги: погода

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