За два дня до Нового года в Беларуси будет до +7°C

Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.

Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах: