За два дня до Нового года в Беларуси будет до +7°C
Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.
Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах:
- Брест +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
- Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Гомель +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
- Гродно +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
- Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Минск +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, слабый туман, ветер 5-10 м/с).