Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО

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Александр Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил, сообщили в его пресс-службе.

Фото: president.gov.by

Генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника Главного штаба — первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который соответственно освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. На эту позицию Лукашенко назначил полковника Дмитрия Михолапа.
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Тэги: ВВС ПВО Генштаб Персона: Сергей Трус Андрей Гурцевич Дмитрий Михолап

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