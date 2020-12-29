Лукашенко: Рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных телеграм-каналов, а голос разума

О «непростых временах» заявил Александр Лукашенко на новогоднем балу для молодежи 29 декабря во Дворце независимости.

«Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми», — сказал он.