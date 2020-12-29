В Эмиратах обнаружили новый штамм коронавируса

В ОАЭ обнаружили несколько случаев заражения британским штаммом коронавируса. С начала пандемии в этой стране подтвердили более 204 тысяч случаев коронавируса, 662 умерли.

Об этом сообщает Arab News .

В мире к концу первого года пандемии COVID-19 зафиксировали 12 тысяч мутаций коронавируса. Более опасный штамм коронавируса обнаружили в Великобритании 14 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма коронавируса может быть на 70% выше, чем у старого.

Впоследствии британский штамм выявили в ряде стран, включая Италию, Данию, Германию и Австралию.