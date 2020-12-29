Минюст зарегистрировал общественное объединение «Патриоты Беларуси» после награждения его основателя Александром Лукашенко
Министерство юстиции 24 декабря зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».
По информации ведомства, целями объединения являются «построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси»; «воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Республики Беларусь»; «объединение граждан Республики Беларусь на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы»; «стремление к сохранению суверенитета и независимости государства».
23 декабря пресс-служба Лукашенко сообщила, что он объявил благодарность основателю объединения Сергею Рачковскому.