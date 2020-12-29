Минюст зарегистрировал общественное объединение «Патриоты Беларуси» после награждения его основателя Александром Лукашенко

Министерство юстиции 24 декабря зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».

Источник: Минюст

По информации ведомства, целями объединения являются «построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси»; «воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Республики Беларусь»; «объединение граждан Республики Беларусь на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы»; «стремление к сохранению суверенитета и независимости государства».

23 декабря пресс-служба Лукашенко сообщила, что он объявил благодарность основателю объединения Сергею Рачковскому.