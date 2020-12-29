За августовскую забастовку работников БМЗ судят по уголовным и административным статьям

Суд Жлобинского района 28 и 29 декабря рассмотрел ряд административных дел в отношении работников Белорусского металлургического завода.

По ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном митинге) судят 26 человек. Еще четыре работника БМЗ проходят обвиняемыми по уголовному делу о «массовых беспорядках».

17 августа на БМЗ была попытка начать забастовку. Около 400 рабочих собрались у проходной, а затем пошли по цехам. Они перекрыли дорогу для технологического транспорта, что повлекло приостановку работы всех трех доменных печей.

В тот же день на встрече с рабочими руководство обещало, что никого не будут наказывать, но затем последовали увольнения, уголовные и административные дела.

29 декабря суд Жлобинского района рассмотрел как минимум два дела по ст. 23.34 КоАП о событиях 17 августа. Сотрудница БМЗ Ирина Шарковская была оштрафована на 15 базовых величин (405 рублей). Судила ее Наталья Качалова.

Судья Николай Сергиенко рассмотрел административный протокол в отношении инженера БМЗ Константина Романенко, признал его виновным в участии в несанкционированном митинге и оштрафовал на 25 базовых величин (675 рублей). Об этом сообщили БелаПАН коллеги оштрафованных работников.

Срок привлечения к ответственности по административной статье составляет два месяца. Суд и правоохранительные органы объяснили рассмотрение дел за август в декабре тем, что первоначально на работников БМЗ были составлены административные протоколы, а затем они проходили свидетелями по уголовному делу. После этого на них опять составили административные протоколы.

28 декабря суд Жлобинского района наказывал работников БМЗ по ст. 23.34 КоАП арестом на пять суток и штрафами. Штраф в размере 15 базовых величин получил Дмитрий Елисеев, по 20 базовых (540 рублей) — Алексей Арестович и Иван Свистунов.

Также 28 декабря суд Жлобинского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении работников БМЗ Игоря Поворова, Александра Боброва и Евгения Говора. Их участие в попытке забастовки 17 августа СК расценил как «организацию и проведение незаконных групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок» (ст. 342 Уголовного кодекса). Слушание уголовного дела продолжится 12 января.