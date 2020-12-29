За сутки в Беларуси зарегистрировано 1816 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1816 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1836 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки количество официально выявленных заболевших снизилось — 28 декабря был 1841 случай коронавируса и девять смертей.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 190 404, умерло 1404 пациента с коронавирусом. Выздоровело 169 257 человек.

За минувшие сутки выполнено 4555 тестов на коронавирус (всего — 3 937 864).

29 декабря Минздрав объявил о начале массовой вакцинации в Беларуси от коронавируса COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом». «Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — сказал он.

Чиновник добавил, что в стране создана система хранения вакцины, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Старт производства российской вакцины «Спутник V» на мощностях фармпредприятия «Белмедпрепараты» ожидается в начале весны.