В Витебске завершили расследование дела по убийству лабрадора

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Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с собакой, повлекшем ее гибель.

Фото: СК

По данным следствия, днем 10 октября 31-летний мужчина распивал спиртное со своей сожительницей в Витебске. Хозяйка дома пожаловалась ему на собаку своей дочери, так как ей не нравилось, что пес живет в доме. Мужчина отправился в комнату, где находился лабрадор, и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм пес погиб.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время инкриминируемого деяния мужчина мог сознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими.

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.
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Тэги: жестокость убийство лабрадор домашнее животное Город: Витебск

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