Тихановская: те, кого вычеркнули из санкционного списка в результате лоббирования, будут снова внесены на рассмотрение

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 1399

Представителей бизнеса, которых связывают с Александром Лукашенко и которые не попали под санкции Евросоюза в результате работы лоббистов, будут повторно предложены для включения в санкционный список, заявила Светлана Тихановская в интервью российской «Независимой газете».

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций против белорусского режима. Помимо представителей власти в него включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин и Николай Воробей.

Команда Тихановской сообщила, что в первоначальном списке в рамках третьего пакета значился бизнесмен Алексей Олексин, однако впоследствии его вычеркнули. Кроме того, бизнесмен Александр Мошенский подтвердил интернет-изданию «Наша Ніва», что ему удалось убедить ЕС не включать его в санкционный список.

Тихановская в интервью отметила, что уже есть эффект от третьего пакета санкций, в который внесены «вполне чувствительные для режима персоны и предприятия».

«О том, что санкции болезненные, говорит беспрецедентный уровень лоббирования с целью ухода от них и истеричная реакция режима на их принятие, — сказала она. — Один из основных "кошельков" — Воробей — остался в списках. Те, кого вычеркнули в результате лоббирования, будут внесены на рассмотрение снова — в четвертый список, в пятый. Так что для них ничего не кончилось, просто их расходы на лоббистов резко возросли».

«Любой из бизнесменов может избежать попадания в санкционные списки, если он остановит финансовую поддержку режима и его репрессий и прекратит нарушать права рабочих на своих предприятиях», — заявила экс-кандидат в президенты.

На вопрос, способна ли Европа, по ее мнению, в принципе повлиять на Лукашенко, Тихановская ответила: «Да, конечно, кроме дальнейших экономических санкций, которые лишат режим новых поступлений, будут заблокированы и уже существующие, и припрятанные счета, активы».

«Опять же, для многих пособников и членов их семей значимы и визовые санкции. Санкции могут привести к тому, что и российские контрагенты будут вынуждены отказаться сотрудничать с предприятиями, принадлежащими "кошелькам"», — подчеркнула она.

Главными рычагами давления на режим Лукашенко Тихановская назвала не санкции, а «протест людей на улицах, во дворах, в домах, в соцсетях». «Самое главное и действенное давление», по ее словам, происходит в самой Беларуси.

«Высказывать свое мнение, демонстрировать отсутствие страха — это давление на режим, — пояснила политик. — Вывод денег со счетов, бойкот продукции госпредприятий — давление. Забастовка — чрезвычайно эффективный способ давления. Самые разные инициативы, которые поддерживают и вдохновляют людей, — все это свидетельствует о том, что возврат в прошлое невозможен. Общение свободных людей в дворовых сообществах — давление. Отказ Международного олимпийского комитета допускать Лукашенко и его ближайшее окружение на соревнования — давление. Способов много».

«Внешние санкции — это всего лишь один из способов влияния на поведение нелегитимного правителя и его приближенных. Санкции — это попытка международного сообщества остановить насилие и нарушения прав людей, которые протестуют против беззакония», — добавила Тихановская.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: санкции против Беларуси Персона: Светлана Тихановская Александр Лукашенко Александр Шакутин Николай Воробей Алексей Олексин Александр Мошенский

Другие материалы на эту тему:

Боррель: ЕС будет поддерживать белорусов столько, сколько необходимо

Боррель: ЕС будет поддерживать белорусов столько, сколько необходимо

Бой вокруг санкций. Минск пытается ослабить давление Запада угрозами и лоббизмом

Бой вокруг санкций. Минск пытается ослабить давление Запада угрозами и лоббизмом

Санкции ЕС против белорусских компаний. Удар по репутации, не по кошелькам

Санкции ЕС против белорусских компаний. Удар по репутации, не по кошелькам

Новые санкции ЕС против белорусских властей. Кто попал под удар

Новые санкции ЕС против белорусских властей. Кто попал под удар