Тихановская о протестах: Мы не дадим властям развязать горячую фазу, никакой «горячей войны» быть не может

Белорусский народ не будет терпеть режим Александра Лукашенко в перспективе, обрисованной председателем Комитета госбезопасности Иваном Тертелем, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью российской «Независимой газете».

Тертель, выступая 17 декабря перед коллективом предприятия «Гродно Азот», высказался по поводу протестов в 2021 году. Он заявил, что власти «готовятся к весне», знают, «как будет развиваться ситуация», и готовы «действовать справедливо, но жестко». «Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет полтора-два года», — заявил руководитель спецслужбы.

«Глава КГБ рассказал о своем представлении о будущем, — сказала Тихановская. — Нас такое будущее не устраивает. Никаких полутора лет, тем более "горячей войны", быть не может. Мы не дадим им развязать горячую фазу. Люди не будут терпеть такой режим, поэтому ему не удастся столько продержаться. Да и международное давление нарастает. Власть опирается исключительно на силу, но экономика не выдержит такой нагрузки».

По ее словам, белорусский протест направлен против лжи, насилия и беззакония государства и отличается отсутствием единого центра и единого лидера. Это явление, подчеркнула Тихановская, которое «охватывает все слои населения, и в этом залог его силы и устойчивости». «Белорусы выходят на протест не за Тихановскую или других политиков, они требуют перемен для себя и своих семей. Общество не сдается и не сдастся», — убеждена экс-кандидат в президенты.

На вопрос об эффективности мирных выступлений и ее отношении к радикализации протеста Тихановская ответила: «Как показывает история, более радикальные методы оканчиваются плачевно, с большими жертвами и плохим результатом. Именно мирные методы заставляют диктатора уйти и не порождают нового насилия — то, что и нужно нации. Польша, Чехословакия — из недавних примеров».

Она подчеркнула, что для белорусов смена власти мирным путем является возможностью «сформировать политическую культуру, при которой фальсификации выборов будут невозможны и именно народ будет носителем власти». «Попытка силового захвата власти привела бы к жертвам, дала бы повод к вводу в страну иностранных военных формирований. Именно поэтому наш протест подчеркнуто мирный, и поэтому на нашей стороне моральное преимущество», — заявила политик.

У Тихановской поинтересовались, каким она видит свое будущее в случае сохранения Лукашенко власти и в случае победы протеста. В ответ она заявила, что Лукашенко «не может сохранить власть надолго».

«Он устарел, у него нет политических решений для выхода из кризиса, — сказала экс-кандидат в президенты. — Экономика в очень плохом состоянии. Последствия экономического кризиса уже через пару месяцев будут ощущаться очень остро. Международное сообщество считает Лукашенко нелегитимным и предпринимает меры, чтобы остановить насилие в стране. Меня же как легитимного представителя белорусского народа во всем мире принимают так, как Лукашенко не принимали никогда. Вообще остановить движение времени вперед не удавалось еще никому».

«Когда народ победит, мы все вместе будем праздновать освобождение от диктатуры, выход на свободу политзаключенных и всех, кто находится сейчас в местах заключения за свои политические убеждения, и, конечно, я, мои дети, моя семья и друзья будем праздновать освобождение моего мужа, Сергея Тихановского. Дальше начнем работать, чтобы выйти из экономического кризиса, подготовить и провести честные выборы. Будет много работы. Я буду участвовать в строительстве новой Беларуси», — отметила Тихановская.