Видеофакт. Барановичский учитель умышленно повредил милицейский автомобиль

В Барановичах задержали 50-летнего учителя одного из учреждений образования города, проколовшего шины служебного автомобиля Департамента охраны.

По сообщению пресс-службы МВД, вечером 20 декабря наряд группы задержания выехал на объект после срабатывания сигнализации в аптеке по улице Советской. Завершив осмотр помещения и вернувшись к автомобилю, сотрудники обнаружили, что в служебном «Джили» проколоты правое заднее и передние колеса.

Запись видеорегистратора позволила выйти на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 50-летний учитель одного из учреждений образования города. Он проколол колеса самодельным шилом.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.