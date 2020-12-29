Начался отбор делегатов на Всебелорусское народное собрание

/ Политика
Просмотров: 419

Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал 28 декабря. Со вторника, 29 декабря, проводится отбор делегатов, сообщает агентство «Минск-Новости».

Фото president.gov.by

Согласно документу, собрание пройдет 11 и 12 февраля 2021 года в Минске.

Общая численность участников и приглашенных лиц будет 2700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.

От каждой области в собрании ожидается не более 310 участников, от Минска — не более 370.

Читайте также:

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Всебелорусское народное собрание конституционная реформа Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Всебелорусское собрание ни о чем? Лукашенко явно не торопится уходить

Всебелорусское собрание ни о чем? Лукашенко явно не торопится уходить

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Какой должна быть Конституция страны?

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Какой должна быть Конституция страны?

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Конституция у нас одна — 1994 года

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Конституция у нас одна — 1994 года

Иван Пляхимович. НАРОД. Конституция честного безопасного социального государства

Иван Пляхимович. НАРОД. Конституция честного безопасного социального государства