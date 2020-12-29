«В глазах Лукашенко закон — это еще один способ репрессий: им можно запугивать «чужих», а «своим» — можно не соблюдать»

Светлана Тихановская высказалась о действии закона в современной Беларуси.

«По факту убийства Александра Тарайковского до сих пор нет уголовного дела, хотя прошло 4,5 месяца. Вместо этого суды успели дать реальные сроки людям, которые писали «не забудем» у мемориала Александра», — отмечает экс-екандидат в президенты.

Она напомнила, что подозреваемых в убийстве Романа Бондаренко журналисты нашли за один день. Однако дело не только не возбудили, но и отправили в СИЗО врача и журналистку, освещавшие это преступление.

«С момента смерти Геннадия Шутова прошло более четырех месяцев, но уголовного дела на убивших его силовиков нет. Зато дело завели на главного свидетеля — Александру Кордюкову, которой грозит от 8 до 25 лет якобы за нападение на сотрудников», — заявила Тихановская.

Она считает, что именно таким видит «правосудие» Александр Лукашенко: «В его глазах закон — это еще один способ репрессий. Он уверен, что законом можно размахивать как дубинкой и запугивать людей, а «своим» и вовсе можно его не соблюдать».

Однако Тихановская считает, что Лукашенко ошибается, так как «закон един для всех».

Экс-кандидат напомнила, что Единая Книга Регистрации Преступлений собирает доказательства совершенных преступлений, дан старт новым делам по универсальной юрисдикции, подписан Акт о демократии в Беларуси.

«Все это наглядно подтверждает то, что беззаконию будет дана оценка, оно не останется безнаказанным. В Новый год мы войдем как народ, который уже добился уважения своих прав в мире — и готов вернуть закон в родной стране», — резюмировала Тихановская.

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