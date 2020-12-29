«КиноПоиск» анонсировал сериал «Топи», который снимался в Беларуси

28 января онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» начинает показ сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского, автора «Метро 2033» и «Текста».

Жанр сериала его автор определяет как мистическая утопии. Это история о пятерых москвичах, которые сбегают в чудотворный монастырь от своих проблем, но в итоге оказываются с ними один на один.

«“Топи” — для меня очень личная история. Персонажи, которых вы там встретите — это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. “Топи” — о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание», — рассказал Дмитрий Глуховский.

В главных ролях заняты Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

Съемки сериала проходили летом и осенью 2020 под Минском и Брестом.

Сериал состоит из семи 50-минутных эпизодов.